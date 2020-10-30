AFAD: 6 kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.' dedi. AFAD, 'Biri boğulma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 202 kişi de yaralandı' açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.