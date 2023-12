Adnan Taylan Muş Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Taylan yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu’da görkemli bir zenginliğin aynası olan Muş’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti'nin ortaya koyduğu hizmet anlayışıyla 19 yıldır hep ileri gittiğini kaydetti. Kentin daha da gelişmesi için mühendis bakış açısıyla hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Taylan, gece gündüz demeden çalışmaya talip olduğunu belirtti. Birçok uygarlığı bereketiyle kendisine çekmeyi başaran Muş’un, potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Taylan, "Muş'un bir evladı, AK Parti ailemizin bir ferdi olarak inşaat mühendisi kimliğimle şehrimiz için elimi taşın altına koymaktan hiç kaçınmadım. Resmi bir görevim yoktu ancak, her bir Muşlu hemşehrimizde de olduğu gibi, ilimizin mutluluğu, huzuru ve refahı için çalıştım. Şimdi ise resmi bir göreve talibiz. Muş'umuzun daha da ilerleyip güçlenmesi için el birliğiyle geliştireceğimiz birçok projemiz var. Muş'umuza kazandıracağımız her bir projede fikir birliği öncelikli başlıklarımızdan biri” ifadelerini kullandı.

“TARIMI KALKINDIRMADAN TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRAMAYIZ’

‘Biliyoruz ki Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye’yi kalkındıramayız’ diyen Taylan, şunları söyledi:

“Biz de bu gerçekten hareketle kadim topraklarımızda, mevcut potansiyeli çok daha iyi bir şekilde kullanacağız. Tarım ve hayvancılık potansiyeliyle üretime, kalkınmaya ve istihdama ev sahipliği yapan şehrimizde, Türkiye’nin en önemli ve en büyük ovalarından birisi olan Muş ovamız yer alıyor. Ülkemizde tarım ve hayvancılık dendiğinde potansiyeli ve mevcut durumu açısından öncelikli iller arasında yer alan Muş’umuzun daha ileri noktalarda yer alması başlıca hedefimiz. Verimli toprakları başta olmak üzere tüm tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Muş’umuzu tarım ve hayvancılıkta marka il yapmak için çalışacağız. Tarım ve hayvancılıkta bir marka haline geldikten sonra katma değeri yüksek yatırımların bu bölgeye yapılması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve kabine üyeleriyle yoğun diyalog kuracağız. Daha fazla üretime, daha fazla kalkınmaya ve daha fazla istihdama hep birlikte kapı açacağız.”

“MUŞLULAR YENİ DÖNEME HAZIR OLSUNLAR’

Taylan, Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan Muş iline kazandıracağı projeler ile ilgili, “Muş, tarihimiz açısından engin bir hazineye sahip. Bu tarihi alanlarımızı restore ettirerek turizme kazandıracağız. Şehrimizde üzerinde durulması gereken önemli başlıklardan biri de ulaşım. Yapmak istediğimiz bir diğer şey ulaşımı konforlu ve daha hızlı hale getirmek. Özellikle üniversite öğrencilerinin geçiş güzergâhında olan hat ve sefer sayısını artırarak gençlerimiz ve halkımızın ulaşım ağını inşaat mühendisi vizyonuyla geliştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, hemşehrilerimiz için ulaşımı maddi olarak daha ulaşılabilir bir hale getirmek amacıyla da projeler üreteceğiz. Yıkılan ve şu an alanı boş olan Muş Otogarı'nın yerine yapılacak yatırım içinse sizlerin görüşü bizim için en değerli veri olacak. Bu konuda, Muş'un sahibi sizlerin, yapacağımız ankete verdiği cevaplarla, alanın kullanım amacı belirlenecek. Yani Muşlular yeni döneme hazır olsunlar” dedi.

“GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR’

Taylan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Gençlerimizle birlikte başaracak çok şeyimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Muş Alparslan Üniversitesi şehre canlılık getirmektedir. Üniversite öğrencileri dahil olmak üzere tüm gençlerin sosyalleşebileceği, eğlenceli vakit geçirebileceği ve çeşitli kurslarla kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma alanının oluşturması öncelikli projelerimizden biri. Bu projeyi gençlerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Başımızın tacı gençlerimiz, Muş’umuzun en büyük değerleri.”

Genç nüfusun Muş'ta iş, aş sahibi olmasını da öncelikli olarak ele alacaklarını vurgulayan Taylan, “Hedefimiz Muş'un daha da değerlenmesi için Muşlu evlatlarımızın ilimize hizmet edebileceği istihdam ortamları yaratabilmek” ifadelerini kullandı. Taylan ayrıca, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur.’ demiş. Muş’umuzda sokaktaki canlarımız için hayvan barınağının kapasitesi yetersiz. Göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz projelerden biri de Hayvan Barınağının Kapasitesinin Artırılması olacak. Barınakta kalacak olan hayvanlara iyi bakım hizmetleri sağlayacağız. Eksik olan veteriner sayımızı da artıracağız ve barınaktaki canlarımızın bakımı için tahsis edilmiş veterinerlerimiz hem sağlık kontrollerini hem de kısırlaştırma operasyonlarını gerçekleştirecek. Onlar da bir can ve her can bizler için kıymetli” dedi.

‘MEMLEKETİMİZ İÇİN AŞK İLE KOŞMAYA HAZIRIZ’

Taylan, “Yurt açan zaferin şehri, Anadolu'nun kapısı olan Muş ilimiz için şimdiye kadar yapılan tüm hizmetlere, taş üzerine taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi artık genç bir zihniyetle harekete geçme zamanı. Şehrimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde partimizin ve tüm Muşlu hemşerilerimizin desteğiyle çok daha iyi yerlere getireceğimize inancımız sonsuz. Cumhurbaşkanımız da çok kez kullanmıştır; ‘Aşkınan Koşan Yorulmaz’. Biz de memleketimiz için aşk ile koşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.