Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 42'si firari toplam 72 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı.

1017 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında 13 şüphelinin birden fazla kez bulunduğu "Nitelikli cinsel saldırı", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel taciz", "Basit cinsel saldırı", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak" suçlarından bin 938'er harf 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 59 şüphelinin "Böyle işlemek amacıyla örgütlenmiş üye olmak" suçundan 2,5 harfli 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu sanıklardan 27'sinin "Nitelikli cinsel saldırı", 8'inin ise "Cinsel taciz" suçundan mevcut oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianamede, faaliyetleri kapsamında elde edildiği belirtilen 261 bin 991 lira ile 310 avro ve 10 bin 465 doların müsadere altında tutulması da istendi.

ÖRGÜT İLE İSRAİL VE ABD ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRDÜ

İddianamede, sanık Ali Sadun Engin'in erkek kardeşler gruplarından olduğu, şüphelinin özellikle Amerika Birleşik resimleri ve İsrail ile örgüt arasında köprü görevi gördüğü, örgüt üyesi Adnan Oktar'ın talimatıyla İsrail'de düzenlenen ve tarafından örgütlenen konferanslarda toplandığı yer olarak yer aldığı, Yurt içinde yurt dışından gelen bürokrat ve yabancı siyasetçilerin rehberliğinin üstlendiği, ayrıca A9 TV'de örgüt yöneticisi Adnan Oktar tarafından düzenlenen yayınlara katılacak, yayında konuşulacak konuların ve kanalın transferinin organize edildiği belirtildi. Örgüt içerisinde 'Sado' lakabını kullanan Engin'in, Türkiye'ye sağlanan yardım kapsamında gelen Masonlar Derneği'nin İstanbul rehberliğini örgüt adına yaptığı ve yine örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın Masonlarla yaptığı toplantıda yer alan, İsrail'e örgüt temsilen giderek İsrailli siyasetçi Yehuda Glick ile görüşme gerçekleştirildi ve yine İsrailli siyasetçilerin oluşturduğu bağlantı sonuçlarının Birleşmiş Milletlerde toplantılara katıldığı da anlatıldı.

İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.