Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değişikliği yaptı.

SAKALLARINI VE SAÇINI UZATTI

Sakallarını uzatan Oktar’ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"YENİ RESMİYLE YİNE EFSANE"

Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap, söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu belirtirken, Ayşe Koç isimli kediciğe ait hesap fotoğrafı, "Canım Adnan Oktar.. Yeni resmiyle yine efsane. İmanla, sevgiyle, Allah aşkıyla en zorlu şartları dahi Cennet ortamına dönüştüren güzel insan. Kalbimdeki yerin çoooook büyük. Maşallah." notuyla paylaştı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.

İşte o paylaşım;