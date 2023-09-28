Adliyeden 6 kg kokain çalındı, 3 memur tutuklandı!

Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu anlaşılınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevli 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.

Adliye Emanet Memurluğunda 6 kilo kokain eksik çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençay Hacı Aytan'ın Adli Emanet Memurluğunda görevli zabıt katibi olması dolayısıyla olayla ilgili soruşturma başlattı. Emanet memurluğunun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünde yapılan kontrolde, 6 kilo kokainin olmadığı anlaşılınca Başsavcılık yeni bir idari soruşturma başlattı.

Mali raporlar incelendi

Gençay Hacı Aytan ve Berkay Kılınç'ın tutuklandıkları süreçte alınan kolluk ve savcılık ifadelerinde, uyuşturucu madde ödemesinin Bitcoin üzerinden yapılacağına yönelik beyanların bulunması üzerine şüphelilerin genel bankacılık hareketlerinin tespiti amacıyla Mali Suçlar Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talebinde bulunuldu. Aytan ve Kılınç'ın dijital materyalleri ve MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, şüpheliler arasında uzun süredir uyuşturucu madde trafiği olduğu anlaşıldı.

Yeni şüpheliler ortaya çıktı

Bu süreçte Berkay Kılınç'ın avukatının, Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık hükümlerinden müvekkilinin faydalanmak istediğini beyan etmesi üzerine 18 Ağustos'ta Kılınç'ın ek ifadesi alındı. Kılınç ifadesinde, Gençay Hacı Aytan ile arasında uyuşturucu madde ticaretine ilişkin detaylı bilgiler verdi. İfadesinde, Adli Emanet Memurluğu’nda görevli zabıt katibi Özlem Özabay'dan (40) uyuşturucu madde aldığını ifade eden Kılınç, MASAK raporunda da tespiti yapılan para transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

3 ayrı suçtan tutuklandı

Suçlamaları reddeden Özlem Özabay ifadesinde, "Bu paralar uyuşturucu ticaretinden kazanılmış paralar değildir. Ben Gençay'a oturduğum evi 1 aylığına kiralaması için verdim. Bu daireyi iki Rus aileye kiraladı. Bu kira karşılığı kendisi 15 bin dolar aldı. 2022'nin aralık ayında parayı bana banka yoluyla gönderdi. Berkay Kılınç borsa ve Bitcoin işiyle uğraşır. Kılınç'ın Bitcoin alması için Gençay'a para veriyordum. Gençay da bu parayı Berkay'a veriyordu. Benim adıma Bitcoin hesabı açılmadı. Ben Gençay'a 250 bin lirayı, 2021 ve 2022 yılları arasında vermiştim" dedi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Özlem Özabay, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşundaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Emanet memurluğunda görevli Sedef Sayan da savcılıktaki ifadesinde, suçlamaları reddetti. Sayan, Gençay Hacı Aytan ile dini nikahlı birlikte aynı evde yaşadıklarını, harcamaları ortak yaptıklarını, banka hesap hareketlerindeki trafiğin bu nedenle olduğunu ileri sürdü. Sedef Sayan da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya ilişkin yargı süreci başlayacak.