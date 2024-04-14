Adıyamanlı Yücel Ailesi yeni evlerine kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bin yılın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra, depremzede vatandaşlara sıcak yuvalarını bir an evvel teslim etmek için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. 76 bin kalıcı konutu bir yıl içerisinde tamamlayarak depremzedelere teslim eden Bakanlık; Adıyamanlı Yücel ailesini de sağlam ve güvenli yeni evlerine kavuşturdu.

“DEPREM KONUTLARIMIZI TESLİM ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Deprem bölgesinde hafta sonu, bayram tatili demeden 7/24 sürdürülen çalışmalarla afetzedeleri yeni yuvalarına kavuştuklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, söz verdikleri gibi kalıcı konutları kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyle devam ettiklerini söyledi. Adıyamanlı Yücel ailesinin de evini depremin birinci yılında tamamlayarak teslim ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Vatandaşımızın mutluluğu ve duası en büyük gücümüz. Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesinde konutlarımızı teslim etmeye devam ediyoruz. Adıyaman’da Yücel ailesi de evlerine kavuştu. Sağlıkla, huzurla ve güvenle otursunlar.” dedi.

“ALLAH DEVLETİMİZİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN”

Yeni evlerine kavuşan Adıyamanlı Mehmet Yücel ise, devletin bir yılda evlerini teslim etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Mehmet Yücel, “Depremin hemen ardından devletimizin evleri kısa bir sürede yapacağı ve evlerin bir yıl gibi bir sürede verileceği söylendi. O binaların, aynı anda, bu kadar kısa sürede yükseleceğini beklemiyordum. Ancak, evlerimiz söz verildiği gibi bir yılda teslim edildi. Devletimizin yaptığı evler tartışmasız en güzel ve en sağlam evler oldu. İnsanlar gönül rahatlığıyla oturabiliyor, ben de gönül rahatlığıyla yatağımda yatabiliyorum. Allah devletimizin eksikliğini göstermesin. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.” ifadelerini kullandı.