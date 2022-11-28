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Adıyaman'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Emre Ç. idaresindeki 02 ACU 827 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 1'inci kilometresinde Ramazan G. idaresindeki 02 ACU 085 ve Resul B'nin kullandığı 07 MUM 63 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Emre Ç. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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