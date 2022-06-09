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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan bir kişi tutuklandı

Adıyaman'da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte finansman sağladığı öne sürülen H.R'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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