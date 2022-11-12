Adıyaman'da sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahipsiz hayvanlara yönelik kuduz aşısı çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kentte sahipsiz ve başıboş hayvanları "Patibulans" ambulanslarıyla toplayarak barınakta sağlık taramasından geçiriyor. Kuduz aşısı yapılan sahipsiz hayvanlar, daha sonra salınıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere, kentte kuduz hastalığı konusunda çok ciddi bir saha taramasının olduğunu, köylerde ekiplerin sahipli veya sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yaptığını anlattı.

Kıyas, "Bu yıl yaklaşık 1400 aşı programımız vardı, biz 2 bin 200'ü aşkın aşı yaptık. Kentte bu yıl 5 vaka tespit edildi. İlimizdeki bütün vakalar söndürüldü. Bu vakalarımız daha çok yaban hayatı ve köpeklerde görüldü. Çok şükür zarar gören ve bulaşan vatandaşlarımız yok, çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut da 50 kişilik personelle sahada aşılama çalışması yaptıklarını, kentteki sahipsiz hayvanların büyük kısmının aşılandığını söyledi.

Veteriner Hekim Yusuf Işık ise kendilerine ulaşan şikayetlerde hızlıca olay yerine giderek gerekli aksiyonları aldıklarını belirtti.