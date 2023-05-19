Adıyaman'da normalleşme adına tüm adımlar atıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı, geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, 11 ilde kalıcı konutların inşa sürecini yürütürken bir yandan da hayatın normalleşmesi ve devamlılığı için geçici barınma ve iş yeri zarar gören esnaf için geçici iş yerlerinin de yapımını sürdürüyor.

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından Adıyaman’da Emlak Konut eliyle yapılan 38 adet geçici iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan bir video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımında, “Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı. Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik. Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz.” dedi.

“Adıyaman’da 2 ayrı alanda toplam 38 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi”

Bakanlık, Adıyaman ili afet bölgesinde hayatın normalleşmesi adına tüm adımları attı. 2 ayrı alanda 38 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 1. alanda toplam 10 adet dükkan yer aldı. Her bir geçici iş yerinin inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı. Toplam inşaat alanı ise 300 metrekare olarak belirlendi. Alanda kadın ve erkek tuvaleti ve mescitte yer aldı.

2. alanda ise 28 adet geçici iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Burada da her bir dükkanın inşaat alanı 25 metrekare olarak ayarlandı. Toplam inşaat alanı ise 750 metrekare olarak belirlendi. Yine bu alanda da bir kadın erkek tuvaleti bulunuyor.

“Bu kadar kısa sürede olması bizi sevindirdi, devletimiz sağ olsun, hep destek oldu, hep yanımızda oldu, her konuda destek verdiler”

İş yerlerine kavuşarak, normal yaşamlarına devam etmeye çalışan depremzedeler, devlete teşekkür ederek, “Devletimize Allah zeval vermesin. Bize burayı tahsis etti verdi, herhangi bir ücret almadan. Her şeyimiz var. Eski dükkândan burası daha iyi. Biz bu kadar büyük beklemiyorduk. Gayet de bütün eşyalarımız burada sığdı. Hızlı bir şekilde bize verdiler. Dükkân kullanışlı güzel yani biz memnunuz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Bizim için mucize oldu yani. Bekliyorduk, hani yapar diyorduk. Ama bu kadar kısa sürede olması bizi sevindirdi. Devletimiz sağ olsun. Hep destek oldu, hep yanımızda oldu. Her konuda destek verdiler. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” ifadelerine yer verdi.