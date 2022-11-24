Adıyaman'da konut kuraları çekildi

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimi töreninde, ülkenin en büyük yatırımlarından biri olan projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında merkezde 500, Kahta'da 300, Besni'de 500, Gölbaşı'nda 270, Çelikhan'da 500, Sincik'te 260, Gerger'de 120, Tut'ta 100 ve Samsat'ta 100 konut yapılacak.

Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekimi yarın da devam edecek.