 Adıyaman'da kaçırılan 4 yaşındaki çocuk Şanlıurfa'da bulundu

Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu'nun kaybolduğunu belirterek güvenlik güçlerindan yardım istedi.

Bunun üzerine çevrede inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında küçük kızın zihinsel engelli S.A. (37) tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Engelli kişinin küçük Hele ile Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda bir süre yürüdüğü daha sonra da otostop yaparak Şanlıurfa'ya doğru gittikleri tespit edildi.

Polis, bu tespit üzerine küçük kızı bulmak için Adıyaman kent merkezi ve Şanlıurfa'da arama-tarama çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaptıkları yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından Hele Usu ile S.A'nın Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de bulunduğunu saptadı. Buraya yönlendirilerek kısa sürede kız çocuğunu bulup korumaya alan ekipler, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Çocuk Şubesi ekiplerince Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki bir restorana götürülen Usu'ya, polislerce yemek ikram edildi.

Şanlıurfa'daki işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirilen Usu, Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde ailesine teslim edildi.

Anne Lemia Şeyho, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduğunu belirterek, kızının bulunmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Helen Usu ise S.A'nın kendisine su aldığını, gezdirdiğini, ailesini çok özlediğini söyledi.