Adıyaman'da enkaz altında kalan kadın 57 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taşköprü Belediyesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine giden 4 kişilik itfaiye ekibi, bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

İlçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekibi, yaklaşık 57 saat sonra 5 saat süren çalışmanın ardından Hatice Metin'i sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 29 yaşındaki depremzede, tedavi için hastaneye sevk edildi.