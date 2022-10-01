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Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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