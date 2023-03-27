Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli bugün atılıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'daki afet konutlarının temelini atacaklarını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.
Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949’a yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız." dedi.
🗓️ 27 Mart 2023— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2023
⏰ 16.00
📍 Adıyaman
11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını
27 bin 949’a yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız. pic.twitter.com/1sYRhAasqL
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