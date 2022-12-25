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Adıyaman'da 3 köy, kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 3 köy, ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

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