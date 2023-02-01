Adıgüzel, TMO’nun fiyat politikasını eleştirdi!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TMO'nun izlediği fiyat politikasının hızla artan fındık fiyatlarının önünü kesmeye yönelik bir hamle olduğunu ileri sürerek, "Devletin kurumu bir yabancı kartele taşeronluk yapmaktadır. Dün Ordu'da fındık fiyatı 62 iken açıklanan TMO rakamlarıyla 55 liraya gerilemiştir. Birkaç iyi adam ülke adına ve çiftçilik adına mücadele verirken bir hırsız takımı, bir çete, memleketin ve fındık üreticisinin değerlerinin emeğinin altını oymaya devam etmektedir. Yazıklar olsun diyorum." dedi.