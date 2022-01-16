Adı pek fazla bilinmeyen sıra dışı ülkeler
Dünya üzerinde yer alan 208 ülkeden bazılarının adları ve varlıkları neredeyse hiç bilinmiyor. İşte adı pek duyulmamış o ülkelerden bazıları...
Tokelau
Başkenti: Nukunonu
Genişlik: 12 km²
Nüfus: 1.411
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Tokelau, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde, mercan adalardan oluşan bir ülkedir.
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Guernsey
Başkenti: St. Peter Port
Genişlik: 78 km²
Nüfus: 64.587
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Guernsey, Manş Denizi'nde, Normandiya kıyılarında, Birleşik Krallık'a bağlı olmakla birlikte içişlerinde bağımsız bir ülkedir.
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