Adı Fenerbahçe'yle anılmıştı! Cimbom hamle yaptı

Galatasaray’da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Seferovic ve Gomis ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, ocak ayında bir golcü transferi gerçekleştirmeyi planlarken Icardi’nin bonservisinin alınması zorlaşınca temmuz ayı için de hedefini belirledi.

Kamp programı belli oldu

Galatasaray’ın Antalya’da yapacağı kampın programı belli oldu. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak.

8-16 Aralık tarihinde Antalya’da kamp gerçekleştirecek olan Galatasaray, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00’de Fransa’nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

Sürpriz hamle

Sarı-Kırmızılılar, adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u gözüne kestirdi. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Sezonun parlayan yıldızlarından Kayserispor'un 28 yaşındaki sağ beki Onur Bulut, Galatasaray'ın da transfer radarına girdi. Adı bir süredir Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devlerle de anılan tecrübeli futbolcu, ligde 14 maçta 2 gol 2 asistle oynayarak dikkat çekmeyi başardı.

İki golcü birden düşünülüyor

Seferovic ve Gomis ile yolları ayırmaya hazırlanan, Icardi'nin bonservisini alması da zor görünen Galatasaray; ocak ayında Moussa Dembele'yi kadrosuna katıp, Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan Luis Muriel'i de sezon sonunda renklerine bağlamayı hedefliyor.

Özellikle forvet hattı konusunda titiz bir çalışma yürüten Galatasaray yönetimi, Icardi, Gomis ve Seferovic gibi yıldızları olmasına rağmen, bu bölgede önemli değişiklikler gerçekleştirecek gibi görünüyor.

Fenerbahçe ile adı anılmıştı

Asıl sürpriz İtalya cephesinden geldi. Galatasaray'ın, aynı zamanda Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Luis Muriel'le ilgilendiği ileri sürüldü. Atalanta ile sözleşmesi bitecek olan, ancak 1 yıllık opsiyonu bulunan 31 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, Galatasaray cephesinde sezon sonu için düşünüldüğü belirtiliyor. Her iki transferde de mutlu sona ulaşılırsa, Galatasaray gelecek sezon Dembele ve Muriel gibi iki önemli forvete birden kavuşmuş olacak.