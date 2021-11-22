Adele'in Londra konserinde büyük sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı
Adele'in Londra konserinde, ünlü şarkıcının 'Gençken kendisinden ilham aldım' dediği İngilizce öğretmeni sürpriz yaparak sahneye çıktı. Adele, öğretmenini karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele (33), yeni çıkardığı '30' isimli albümünden sonra İngiltere'deki ilk konserini Londra'da verdi.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele (33), yeni çıkardığı '30' isimli albümünden sonra İngiltere'deki ilk konserini Londra'da verdi.
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Adele, konserinde oyuncu Dame Emma Thompson'nın gençken kendisine kimin ilham verdiğini sorması üzerine, Balham'daki Chestnut Grove Okulu'ndaki İngilizce öğretmeni McDonald'ın adını verdi.
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"BENİ EDEBİYATLA O TANIŞTIRDI"
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