Aday adaylığı süreci tamamlanıyor! İttifaklarda son durum ne?
14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru süreci bu hafta sona eriyor. Siyasi partilerin genel merkezlerinde yoğun bir liste çalışması yürütülüyor. Bir yandan da ittifakların genişletilmesi için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
14 Mayıs seçimleri öncesi, siyasi partilerin genel merkezlerinde yoğun mesai devam ediyor.
AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci 22 Mart Çarşamba günü sona erecek.
Cumhur ittifakı genişleyecek mi?
İktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yürüttüğü görüşmelerde de sona gelindi.
Yeniden Refah Partisi ve HÜDA Par'ın, ittifaka katılıp katılmayacağını kısa süre içerisinde karara bağlaması bekleniyor.
MHP'de adaylık süreci
Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise milletvekili aday adaylarını değerlendirme süreci başladı.
Komisyon üyeleri, başvuruları hukuki yönden değerlendirip, mevzuata uygunluğunu kontrol ettikten sonra partinin ilkeleri açısından ele alıyor. Çalışmaların sonuçları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.
MHP'de aday adaylığı başvuru süreci 21 Mart Salı günü sona erecek.