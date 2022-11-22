Adan:“Hesap sormayan, tetikçi ya da işbirlikçidir"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Adan başkanlığında toplandı. Meclis Başkanvekili Adan, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan ve roket saldırısının, öğretmenleri ve öğrencileri hedef aldığını anımsattı.

İstiklal Caddesi'ndeki sivil katliamının yaraları sarılırken, faili telaffuz etmeden, PKK'ya lanet okumadan kınama mesajı yayımlayanların olduğunu ifade eden Adan, "Hatta bunun da ötesine geçip kafa karıştırıcı kara propagandalara alet olanlar görülmüştür." diye konuştu.

Celal Adan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deliller ortadayken, PKK'yı adeta aklamak ister gibi lafı ağzında geveleyen bir güruh baş göstermiştir. Bu rezalet tablosu daha ortadayken üzerine bir de Karkamış saldırısı gerçekleşmiştir. Herkes anlamalıdır ki bu mesele 'katil kim?' sorusuna cevap aradığımız bir polisiye hikaye değildir. Gerçekten failleri araştırma hevesi olan varsa, PKK'nın katliamlarla dolu 50 yıllık geçmişine bakması yeterlidir. Köy baskınlarında beşikteki çocuklara bile kurşun yağdıran kim ise Karkamış'ta 5 yaşındaki Hasan'a roketle, İstiklal Caddesi'ndeki küçük Ecrin'e bombayla saldırı yapan odur. Geçmişte Aybükeleri kim şehit etmişse bugün 22 yaşındaki Ayşenur Alkan isimli genç öğretmenimizi de onlar şehit etmiştir.

Gazi Meclisin çatısı altında görev yapan herkes, her şeyden evvel bölücü terör örgütüne karşı durmak zorundadır. 'Ama, fakat, lakin' demeden terörden hesap sormayan kim olursa olsun ya tetikçi ya da işbirlikçidir. Bu sorumluluğu omuzlarımıza yerleştiren Meclisimizin manevi şahsiyeti ve gelecek nesiller önünde hesap verecek olan vicdanımızdır. Çocuk katillerine sırtını dayayanların, görmezden gelenlerin, göz yumanların bu çatı altında konuşmaya hakkı yoktur. Gazi Meclis, düşmana göz açtırmayanların yanındadır. Tarihte olduğu gibi bugün de Mehmetçiğin yanında dimdik durmaya devam edecektir."

Öte yandan, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, "Obezite ve neden olduğu hastalıklar"; CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Tokat'ın sorunları" ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, "İmran Kılıç'ın ölüm yıl dönümü" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.