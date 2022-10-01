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Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Eylül'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüphelilerden Muhammed Hac A'nın (28), örgütün Suriye'deki kampında askeri eğitim aldığı belirlendi.

Zanlılardan Muhammed A'nın (35) da ilkokul çağındaki çocuklara 100 dolar karşılığında eğitim verdiği tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça, 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı, Muhammed Hac A. ve Muhammed A. ise tutuklandı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da polis tarafından geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmıştı.

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