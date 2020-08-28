Adana'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 gün önce merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde sürücü ile yakaladığı terörist B.K. (23) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Sırt çantasında ve toprağa gömdüğü yerde 35 kilo 650 gram TNT ele geçirilen örgüt mensubunun, yakalandığında kendisini Suriyeli olarak tanıttığı ve üzerinden Suriye uyruklu başka biri adına düzenlenmiş "geçici koruma" kimliği çıktığı öğrenildi.

Teröristin merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bir ev kiraladığını tespit eden ekip, hücre evine düzenlediği operasyonda 8 bin 500 avro, 1900 lira ve altın kolye ele geçirdi.

35 KİLO TNT İLE YAKALANDI❗️



🔹#Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakayı ele veren PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı. pic.twitter.com/t5ITvTvqpJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 28, 2020