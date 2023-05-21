Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı!
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisini alan ekipler, bölgeye gitti.
Ekipler, Abdulselam K, Fırat U. ve Şafak S'yi kıskıvrak yakaladı.
Aramalarda, 411,18 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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