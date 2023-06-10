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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler O.Ş. ve D.Ö. yakalandı, 2 bin 742 uyuşturucu etkili hap ile 21,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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