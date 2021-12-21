Adana'da şiddetli sağanak narenciye bahçelerine büyük zarar verdi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak, tarım arazilerine büyük zarar verdi.
Paşaköy, Sağdıçlı ve Çotlu mahallelerindeki bahçeler ve tarlalarda, yağış sonrasında su birikintileri oluştu.
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Su altında kalan narenciye bahçelerinde hem hasat gecikti hem de dökülen ürünler nedeniyle tarımsal zarar meydana geldi.
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Tarlalardaki su, tahliye kanallarının dolması nedeniyle boşaltılamadı.
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Üretici ve ziraat mühendisi Veysel Yeke, son 3 gündür bölgenin aşırı yağış aldığını söyledi.
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