Adana'da ruhsatsız 7 silah ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Aladağ ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi, Karataş ilçesinde de denetim gerçekleştirdi.

Adres ve araçlarda, ruhsatsız av tüfeği ve 6 tabanca ile bu silahlara ait 210 mermi, 69 kartuş ve 8 şarjör, 2 kök kenevir ile motor ve şasi numaraları silinmiş 4 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.