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Adana'da otomobilde 15 kilograma yakın esrar ele geçirildi!

Adana'da otomobilde 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığını belirlediği Veysi D'yi (33) takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kent merkezinde durdurup arama yaptı.

Otomobildeki 3 valizi inceleyen ekipler, 28 pakette 14 kilo 490 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan Veysi D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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