Adana'da orman yangını kontrol altına alındı!
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Toplam 15 arazöz ve 70 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında, sarp arazi nedeniyle yaklaşık 500 metre uzunluğunda hortum da kullanıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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