Adana'da orman yangını: 1 kişi yakalandı

Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

1 kişi gözaltına alındı

Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü yakaladı.