Adana'da orman yangını: 1 kişi yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.
1 kişi gözaltına alındı
Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet A. isminde bir şahsı suçüstü yakaladı.
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