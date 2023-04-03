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Adana'da korkutan deprem!

Sabah saatlerinde Adana Saimbeyli'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Deprem felaketinin ardından hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar devam ediyor. 3 Nisan'da yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor.

Edinilen bilgiye göre, hem deprem bölgesinde yeni bir sarsıntı hem de bağımsız bir sarsıntı meydana geldi. İşte 3 Nisan Pazartesi son dakika depremler listesi..

Adana Saimbeyli'de saat 06:54'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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