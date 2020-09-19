AjansHaber.com.tr Gündem 8.4 kilometre derinlikte gerçekleşti açıklandı

Adana'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre saat 12.30 sıralarında merkez üssü Adana Ceyhan olan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

 Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

 

 

 

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