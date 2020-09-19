Adana'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre saat 12.30 sıralarında merkez üssü Adana Ceyhan olan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 19, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Ceyhan (Adana)
Tarih-Saat : 19.09.2020, 12:30:05 TSİ
Enlem : 36.9760 N
Boylam : 35.8410 E
Derinlik : 23.90 km
Detay : https://t.co/PPgno99o7W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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