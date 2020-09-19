Adana'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.