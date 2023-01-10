Adana'da konut kuraları çekildi

Yüreğir Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek kura çekimine katılanlar heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Kura törenine katılan Vali Süleyman Elban, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle ev sahibi olmanın gerçekten kendileri için zor olduğu düşünüldüğü bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile ekibinin özel çalışmalarıyla böyle güzel bir kampanya oluşturuldu. Temennimiz odur ki herkes bu kurada çıksın, herkes ev sahibi olsun. Bu güzel projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Programa, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.

Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan'da 4 bin 100 konut için 83 bin 65, Sarıçam'da 800 konut için 17 bin 294, Yumurtalık'ta 300 konut için 2 bin 497, Kozan'da 500 konut için 4 bin 268, İmamoğlu'nda 500 konut için 1685 ve Tufanbeyli ilçesindeki 156 konut için 330 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.