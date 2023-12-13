AjansHaber.com.tr Gündem Adana'da kahve zinciri Starbucks'a silahlı saldırı

Adana'da kahve zinciri Starbucks'a silahlı saldırı!

Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.

Gözaltına alındı

Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bursa'da anlamlı tiyatro gösterisi!
Teknofest 2024'ün yapılacağı il
Dış basında Halil Umut Meler manşetlerde!
Saadet Partisi Kocaeli Mv. kürsüde bayıldı
Lig maçları süresiz ertelendi!
Ankara'ya şehit ateşi düştü
İş insanına silahlı saldırıda şüpheli yakalandı!