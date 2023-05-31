Adana'da kaçakçılık operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler aramalarda 2 milyon 559 bin 300'ü doldurulmuş 59 milyon 49 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı), 7 bin 540 paket sigara ile 2 bin 140 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.