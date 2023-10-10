Adana'da güvenlik görevlisi, tartıştığı oğlunu vurarak öldürdü!
Güvenlik görevlisi Nurettin O., iş yerinde tartıştığı elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'yu av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra teslim oldu.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun iş yerine gitti.
Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı.
Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis soruşturması sürüyor
Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Serhat O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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