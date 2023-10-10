Adana'da güvenlik görevlisi, tartıştığı oğlunu vurarak öldürdü!

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde Serhat O., Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin O.'nun iş yerine gitti.

Baba ile oğlu, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin O., kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğlu Serhat O.'ya ateş açtı.

Serhat O. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serhat O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis soruşturması sürüyor

Olay yerinde polise teslim olan Nurettin O. gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Serhat O.'nun cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.