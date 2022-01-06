Adana'da FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem gizli sorumlusu olan kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem gizli sorumlusu olan Ö.F.S'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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