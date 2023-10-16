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Adana'da bir evde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda evin odunluk bölümündeki bir kolide ekmek bulunan poşetin altında ruhsatsız 19 tabanca buldu.

Bunun üzerine evdeki şüpheli S.O. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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