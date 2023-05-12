Adana'da 8 kilo 400 gram esrar ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Adana'da bir otomobilde 8 kilo 400 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasına gelen H.C. (32) idaresindeki bir otomobili durumundan şüphelenerek dedektör köpekle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçta yapılan inceleme sonucu stepneye ve ses sistemine gizlenmiş şekilde 11 pakette 8 kilo 400 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü H.C. ve yanındaki M.G. gözaltına alındı.
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