AjansHaber.com.tr Gündem Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli

Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli!

Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 8 bin 176 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Eylül-25 Ekim'de internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.

Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Dönmez'den gaz merkezi açıklaması!
Erdoğan: "Güçlü aile, güçlü milletleri doğurur"
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bir otobüs kazası daha! 17 kişi yaralandı!
Çıkan tartışmada bir polis vurularak yaralandı
Canan Kaftancıoğlu Kemerburgaz'da kimi savunuyor?
İklim aktivistleri, Prado Müzesi'nde eylem yaptı