AjansHaber.com.tr Gündem Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
THY'den Uzak Doğu ülkelerinde tanıtım atağı
Beşiktaşlı futbolcuyu darbeden şüpheli yakalandı
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü!
849 kilo 880 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Benzine zam geliyor!
Rusya, tahıl anlaşması için 7 şartını açıkladı!