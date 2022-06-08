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Adana'da 20 milyon 503 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 20 milyon 503 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 455 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduğunu belirlediği zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 43 bini tütün doldurulmuş 20 milyon 503 bin makaron ile 455 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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