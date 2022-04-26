Adana'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Pozantı ilçesi Eskikonacık mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron ve 660 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.