AjansHaber.com.tr Gündem Adana'da 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı!

Adana'da 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı!

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin nitelikli dolandırıcılıkla uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere polis ekipleri baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşte yeni kabine!
AK Parti Meclis grup yönetimi belli oldu
Yeni Kabine belli oldu!
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Bakanlar belli oldu, 3 kritik koltuk boş kaldı!
Cami avlusunda cinayet!