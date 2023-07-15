Adana Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı!
Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, depremzede ve yoksul aileler için para toplayıp, kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç için 'dolandırıcılık' iddiası nedeniyle ekipler harekete geçti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı öğrenilen Mustafa Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı.
Gözaltına alınmıştı, tutuklandı
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kaymakam Mustafa Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.
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