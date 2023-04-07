Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu! 22 zanlı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde 43 kişinin telefonda kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, 6 aylık teknik ve fiziki takiple 30 kişilik bir şebekenin dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi.

Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 30 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında 39 kişinin 13 milyon 500 bin lira dolandırılması da önlendi.

Bu arada, gözaltına alınan bazı şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin aktarılması için banka hesaplarını kullandırdığı, bunun karşılığında yüzde 3 oranında komisyon aldıkları öğrenildi. Ayrıca, bu kişilerin aldıkları komisyonu beğenmeyip anlaşmazlık yaşadıkları ve oranın yüzde 5'e çıkarılmasını istedikleri belirlendi.

Zanlılardan birinin ise hedefindeki vatandaşın dolandırılması için başka bir şebeke üyesiyle telefonda şifreli konuşma yaptığı ve bu kapsamda harekete geçilmesi için "ineği otlatın" ifadesini kullandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.