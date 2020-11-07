Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi koronavirüse yakalandı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Mavi-lacivertli takımda 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçları pozitif çıktı.
İstanbulspor maçı ertelendi
Koronavirüs vakalarının ardından yarın oynanması planlanan İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.
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