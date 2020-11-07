Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Mavi-lacivertli takımda 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçları pozitif çıktı.

İstanbulspor maçı ertelendi

Koronavirüs vakalarının ardından yarın oynanması planlanan İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.