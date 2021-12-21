Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
5. dakikada sağ kanatta Morutan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top auta çıktı.
7. dakikada Yunus Akgün, sağ kanatta rakipten kazandığı topla ceza sahasına girdi. Akgün'ün kale sahası civarına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.
10. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini çalımla geçtiği sırada topu önünde bulan Ömer Bayram'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
40. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanatta son çizgiye inerken kale önüne pasını çıkardı. O noktadaki Balotelli biraz önündeki topa dokunamadı.
41. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası yakınlarında vuruşunda, top yandan auta gitti.
45. dakikada Cicaldau'nun, sol kanattan ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci Yarı
52. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatta kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasına girdiğinde vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
58. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Vargas'ın ceza sahası önündeki çalımlarının ardından topu önünde bulan Yunus Akgün'un ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
61. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mustafa Muhammed, ardından Nelsson vurdu. Savunma kale çizgisinin hemen önünden topu uzaklaştırdı.
78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası çaprazında kaptığı topu diğer kanatta Babel'e aktardı. Babel'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muric topu kornere çeldi.
79. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nelsson'un kale sahası önünde yerden sektirdiği kafa vuruşunda, kaleci Muric uzanarak topu kornere gönderdi.
83. dakikada sol çaprazda ceza sahası içinde Assombalonga'nın saha dışına pasında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
84. dakikada Mustafa Muhammed'in kale sahası önündeki pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan kaleye yakın mesafeden vuruşunda, top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
90+3. dakikada Assombalonga'nın sol kanatta ceza sahası içinde pasında topu önünde bulan Sinan Kurt'un vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe ve direkten oyun alanına geri döndü.
90+4. dakikada Emre Kılınç'n ceza sahası dışından vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Muric kontrol etti.
Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
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