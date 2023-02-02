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Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgiyle 37 puan toplayarak haftaya 5. sırada giren Akdeniz ekibi, 2. sıradaki 44 puanlı rakibi Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligdeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olmuştu.

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